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Man City ve Liverpool forması giymiş oyuncular

Dugout - Spor
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Raheem Sterling ve Robbie Fowler dahil birçok yıldız futbolcu hem Manchester City hem de Liverpool formalarını terleten oyuncular listesinde yer alıyor. Akılda kalan anlarını OneFootball sizler için derledi.

Raheem Sterling ve Robbie Fowler dahil birçok yıldız futbolcu hem Manchester City hem de Liverpool formalarını terleten oyuncular listesinde yer alıyor. Akılda kalan anlarını OneFootball sizler için derledi.

Dugout / Spor

Raheem Sterling, Manchester, Liverpool, Spor, Haberler

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