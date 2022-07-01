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Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu.

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu.

Geçen sezon Kayserispor forması altında sergilediği performans ile takdir toplayan Mame Thiam'ın bonservis bedeli belli oldu. Kayserispor yönetimi, Senegalli futbolcu için 5 Milyon Avro'luk bir bonservis ücreti belirledi.

Yurt dışından bazı takımların transfer etmek istediği Mame Thiam için şu ana kadar resmi bir teklif olmamasına rağmen, birçok menajerin Thiam için nabız yokladığı öğrenildi.

Mame Thiam, geride kalan sezon Kayserispor forması altında 24 Süper Lig maçına çıkarken 11 gol atıp 4 asist yapmıştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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