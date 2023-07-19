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Mamak Belediyesi Spor Kurslarıyla Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Spor Haberleri

Mamak Belediyesi merkezleri ve tesislerinde birçok spor dalında eğitimler veriliyor. Mamak Belediyesi aile, bilim, sanat merkezlerinde, spor tesislerinde birçok spor dalında kurslar açıldı. Yaz tatilini evde geçirmek istemeyen çocuklar, Mamak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara deyim yerindeyse akın etti. Çocuklar, basketbol, voleybol, futbol, tekvando, halk oyunları, jimnastik, masa tenisi, dart, yüzme, satranç, akıl zeka oyunları, geleneksel okçuluk gibi birçok spor dalında eğitim alıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana spora değer, sporcuya destek verdiğini belirterek, 'Güzel Mamak'ımızı bir spor şehri yapmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her mahallemizde bir spor tesisi, aile, bilim sanat merkezi ya da spor salonu açarak çocuklarımıza ulaşıyoruz. Onları gelişim çağlarında sporla tanıştırıyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız, bir spor dalında lisanslı olsun' dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi merkezleri ve tesislerinde birçok spor dalında eğitimler veriliyor. Mamak Belediyesi aile, bilim, sanat merkezlerinde, spor tesislerinde birçok spor dalında kurslar açıldı.

Yaz tatilini evde geçirmek istemeyen çocuklar, Mamak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara deyim yerindeyse akın etti. Çocuklar, basketbol, voleybol, futbol, tekvando, halk oyunları, jimnastik, masa tenisi, dart, yüzme, satranç, akıl zeka oyunları, geleneksel okçuluk gibi birçok spor dalında eğitim alıyor.

"Güzel Mamak'ımızı bir spor şehri yapmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana spora değer, sporcuya destek verdiğini belirterek, "Güzel Mamak'ımızı bir spor şehri yapmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her mahallemizde bir spor tesisi, aile, bilim sanat merkezi ya da spor salonu açarak çocuklarımıza ulaşıyoruz. Onları gelişim çağlarında sporla tanıştırıyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız, bir spor dalında lisanslı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mamak Belediyesi basketbol voleybol Futbol Spor Haberler

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