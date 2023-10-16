Maltepe'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız, bacanağı Malik A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Malik A., polis tarafından Yalova'da gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Olayın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız?(38)ı tabancayla vurarak öldüren bacanağı Malik A.(45) polis tarafından Yalova'da gözaltına alındı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli suçunu itiraf ederken 'Aramızda tartışma çıktı. Korkutmak için ateş ettim" dedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe, İdealtepe mahallesi, Fundalar Çıkmazı sokak'ta 14 Ekim 2023 tarihinde saat 07.25 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Yıldız uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yaralı halde gittiği hastanede kapısında hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın öldürülmesinin ardından polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda Yunus Yıldız'ı bacanağı Malik A.?nın vurduğu olayın ardından firar ettiği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Malik A.?nın izini Yalova'da buldu. Polis dün düzenlendiği operasyonda şüpheli Malik A.?yı gözaltına aldı. Şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bir mağazada mağaza müdürü olarak çalışan Malik A. ilk sorgusunda cinayeti itiraf ederken 'Salonda uyuyordum. Bir anda karşımda Yunus Yıldız'ı gördüm. Aramız zaten bozuktu. Aramızda tartışma çıktı. Bana bağırıp evden ayrıldı. Ben de pencereye çıkarak korkutmak amacıyla bindiği otomobile doğru ateş ettim. Amacım onu korkutup gözdağı vermekti" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.