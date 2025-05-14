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Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi

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Malmö'nün yıldız futbolcusu Taha Ali, İsveç Çocukluk Çağı Kanser Vakfı yararına düzenlenen bir etkinlikte Galatasaray formasını giydi. İsveç ekibi, futbolcularının farklı takımların formalarını giyerek vakıf yararına oynadıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Taha Ali'nin Galatasaray'dan Victor Osimhen'in formasını giydiği görüldü.

Malmö'de futbolcular İsveç Çocukluk Çağı Kanser Vakfı yararına başka takımların formalarını giydi.

GALATASARAY FORMASINI GİYDİ

İsveç ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu Taha Ali'nin tercihi Galatasaray oldu. İsveç ekibi yaptığı paylaşımda, İsveç Çocukluk Çağı Kanser Vakfı yararına futbolcularının başka takımların formaları giydiğini duyurdu. O anlara ait görüntüleri hesabında paylaşan Malmö'de Taha Ali'nin Galatasaray'dan Victor Osimhen'in formasını giydiği görüldü.

Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi

Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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