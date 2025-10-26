Haberler

Malezya Grand Prix'sinde Alex Marquez Birinci Oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağında BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Malezya Grand Prix'sini kazanarak damalı bayrağı ilk sırada geçti. İkinci sırayı Pedro Acosta alırken, üçüncülüğü Joan Mir elde etti. Bir sonraki yarış Portekiz'de koşulacak.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 20. mücadelesi, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

Marquez, 40 dakika 09.249 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerken Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta 2.676 saniye farkla ikinciliği, Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir de 8.048 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 9 Kasım Pazar günü Portekiz'de koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 413

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 291

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 286

5. Pedro Acosta (İspanya): 260

