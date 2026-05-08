Malatya Yeşilyurtspor: 3-4
TFF 3. Lig Yükselme Play Off 2. tur rövanş maçında Malatya Yeşilyurtspor, Erciyes 38 FK'ya 4-3'lük skorla galip gelerek finale yükseldi. Çorluspor 1947 ile karşılaşacak.
TFF 3'üncü Lig Yükselme Play Off 2'inci tur rövanş maçında Erciyes 38 FK, bugün evinde ağırladığı Malatya Yeşilyurtspor'a mağlup oldu. Malatya Yeşilyurtspor deplasmanda 4-3'lük skorla galip gelerek Play – Off'ta finalinde Çorluspor 1947'nin rakibi oldu.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Selim Şenöz
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem –Ahmet Kağan (Dk. 46 Eren ), Utku Burak (Dk. 109 Ozan), Muhammed Enes, Utkan, Güney, Ethem (Dk. 95 Ali), Hüseyin (Dk. 46 Fatih), Mehmet (Dk. 95 Caner), Serdar, Artun
MALATYA YEŞİLYURTSPOR: İsmail – Furkan, İslam, Eren, Yasin, Massis, Ümitcan (Dk. 106 Selimcan), Ömer, Güney, Ahmet Uzun (Dk. 62 Mehmet), Tayyib ((Dk. 83 Tahsin) Dk.109 Osman)
GOLLER: Dk. 26 Ethem, Dk. 57 Utku Burak, Dk. 65 Serdar (Erciyes 38 FK), Dk.10 (Penaltı), Dk. 18 Tayyib, Dk. 14 Ömer ve Dk. 93 Mehmet (Malatya Yeşilyurtspor)
SARI KART: Hüseyin, Mehmet, Artun, Güney, Fatih, Muhammed Enes (Erciyes 38 FK) Güney, Ahmet, Ümitcan, Tahsin, Furkan (Malatya Yeşilyurtspor)