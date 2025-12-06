Haberler

Malatya Yeşilyurtspor'da bahis soruşturmasından 10 futbolcu ceza aldı

Malatya Yeşilyurtspor'da bahis soruşturmasından 10 futbolcu ceza aldı
Güncelleme:
Malatya Yeşilyurtspor Başkanı Adnan Çoban, bahis soruşturması nedeniyle 10 futbolcunun cezalı duruma düştüğünü ve takımın ana omurgasını kaybettiklerini açıkladı. Kulüp, acil takviye çağrısı yapıyor.

Malatya Yeşilyurtspor Başkanı Adnan Çoban, bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcunun cezalı duruma düştüğünü belirterek, "Takımın ana omurgasını kaybettik" dedi.

Nesine 3.Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'da Başkan Adnan Çoban, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Çoban, "Bahis soruşturması nedeniyle 10 futbolcumuz cezalı duruma düştü. Takımın ana omurgasını kaybettik. Bunun için çok acil takviye gerekiyor. Kulübümüze karşı biraz ilgisizlik var. Zor durumda olduğumuzu belirtmek istoruyuz. İmdat diyoruz. Takımımızın kaybolmasını istemiyoruz" dedi.

Hiçbir şekilde bir yerden ve kimseden destek almadıklarını belirten Çoban, "Kesinlikle yardım almıyoruz. Şu an maça çıkabiliyoruz. Bu hafta için sağdan soldan oyuncular getirdik. Eksik kadrolarımızı tamamladık. Haftaya kadar eğer takımımızı güçlendirip, yardım alıp yeni transfer yapmazsak bizim durumumuzda Malatya'daki diğer takımların durumu gibi olacaktır" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında Malatya Yeşilyurtspor'da 10 futbolcu 45 gün ila 9 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası almıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
