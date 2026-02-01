Haberler

PFDK'dan Malatya Yeşilyurtspor'a para cezası

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Malatya Yeşilyurtspor'a taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 27 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'a para cezası verdi.

PFDK tarafından yapılan değerlendirmede, Malatya Yeşilyurtspor'un, 12 Bingölspor ile oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle kulübe 27 bin 500 TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

25 Ocak'ta Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, konuk ekip 12 Bingölspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
