Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Oryantiring Etkinliği Düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi çocuklar ve gençler için oryantiring etkinliği düzenlendi. Gençlerin bu hafta sonu girecekleri sınavda moral bulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, üniversitenin Battalgazi Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi yanında yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi çocuklar ve gençler için oryantiring etkinliği düzenlendi.

Gençlerin bu hafta sonu girecekleri sınavda moral bulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, üniversitenin Battalgazi Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi yanında yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya Temsilciliği iş birliğinde oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi oryantiring haritasının ilk defa tecrübe edildiği oryantiring yarışması, geniş bir katılımla yapıldı.

Turnuva, genç kızlar, genç erkekler, küçük kızlar ve küçük erkekler olmak üzere dört kategoride düzenlendi.

Dereceye girenlere Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Gençlik ve Spor Şube Müdürü Murat İrteni ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ayşegül Babacan ile diğer protokol üyelerince madalyaları verildi.