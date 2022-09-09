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Malatya spor: Malatya'dan Dağcılık Milli Takım kampına 2 davet

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Malatya spor: Malatya'dan Dağcılık Milli Takım kampına 2 davet

Malatya haber... Malatya'da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu ile Antrenör Leyla Karadağ, Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım Kampına davet edildi.

Malatya'da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu ile Antrenör Leyla Karadağ, Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım Kampına davet edildi.

Malatyalı milli sporculardan Zeynep Cumurcu ve Malatya'da Antrenör Leyla Karadağ, Ekim ayı içerisinde Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılacak olan Spor Tırmanış Dağcılık Balkan Şampiyonası öncesi 8-13 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Spor Tırmanış Dağcılık Milli Takım kampına davet edilmeleri nedeniyle sözü edilen ile gittiler.

Bu arada, Malatya'da tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu, Samsun'daki milli takım kampında başarı göstererek, Spor Tırmanış Dağcılık Balkan Şampiyonasına katılmak için çaba göstereceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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