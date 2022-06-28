Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi - Haberler

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Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi

Malatya amatör sporunun köklü kulüplerinden Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı'na Necip Olgun getirildi.

Malatya amatör sporunun köklü kulüplerinden Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı'na Necip Olgun getirildi.

Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığına getiren Necip Olgun, yaptığı açıklamada, Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını yapan Teoman Mutlu'ya bugüne yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Olgun, hedefinin kesinlikle Malatya'ya yeni bir profesyonel takım kazandırmak olduğunu söyleyerek, ilk etapta Malatya İdman Yurdu tesislerinde bakımların onarımların en kısa zamanda başlayacağını ve önümüzdeki süreç içerisinde geniş bir açıklama yapacağını dile getirdi.

Bu arada, Malatya'ya İdman Yurdu Spor Kulübü sportif direktörüne tecrübeli spor adamı Aziz Yiğit'in getirdiği öğrenildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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