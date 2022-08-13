Malatya haber: Malatyalı boksörün hedefi altın madalya

Malatya haber: Erzurum'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya adına yarışacak olan boksör Ayla Fırat, altın madalya ile dönmek istediğini vurguladı.

Erzurum'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya adına yarışacak olan boksör Ayla Fırat, altın madalya ile dönmek istediğini vurguladı.

Erzurum'da başlayan ve 21 Ağustos'a kadar sürecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya'yı Ayla Fırat temsil edecek. Avrupa Boks Şampiyonası'nda Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğini dile getiren boksör Ayla Fırat, şampiyonaya iyi hazırlandığını vurguladı.

Fırat, altın madalya ile dönmek için çaba göstereceğini de belirtti. - MALATYA