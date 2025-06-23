Malatya'da Hikmet Alkan UEFA C Futbol Antrenör Kursu Başladı

Malatya'da Hikmet Alkan UEFA C Futbol Antrenör Kursu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi ile Malatya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen Hikmet Alkan UEFA C Futbol Antrenör Kursu, 23 kursiyerin katılımıyla Malatya’da başladı. Kurs, 23-27 Haziran tarihleri arasında teorik ve saha uygulamaları ile devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi ile Malatya Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen Hikmet Alkan UEFA C Futbol Antrenör Kursu, 23 kursiyerin katılımıyla Malatya'da başladı.

Kursun açılış programına TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, ASKF Başkan Vekili ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Ergin Turan, TFF Bölge Antrenörü Furkan Soylu, Anadolu Spor Yazarları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Yiğit, TÜFAD kurucu üyelerinden Şerif Fırat, eski dernek başkanlarından Nihat Bayındır, TÜFAD yönetim kurulu üyeleri, kurs eğitmenleri Emre Özbayer ve Mahmut Kuruoğlu ile kursiyer antrenörler katıldı.

TÜFAD Basın Sözcüsü Erdoğan Özdemir, açılış konuşmasında kursa ismi verilen ve Malatya futboluna uzun yıllar emek veren Hikmet Alkan'a teşekkür ederek, "Kendisi sadece bir antrenör değil, aynı zamanda Dinamo Cingenlikspor (Sancaktarspor) kurucusu ve birçok sporcuyu Türk futboluna kazandıran bir duayendir" dedi.

23-27 Haziran tarihleri arasında teorik ve saha uygulamalarıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu ile Yeşiltepe 3 Nolu Sahada devam edecek olan kursun ikinci etabının ise Eylül ayında Malatya'da yapılacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi

İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump zorda: Artık yeter
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu

Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.