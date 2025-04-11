Malatya Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu Türkiye 3'üncüsü Oldu

Alanya'da düzenlenen Görme Engelliler Goalball Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda, Malatya Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri başarıya imza atarak Türkiye 3'üncüsü oldular.

Turnuva, 7-11 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşti. Müsabakalara İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Denizli ve Konya illerindeki görme engelliler okulu öğrencileri katıldı. Bu yıl ilk defa turnuvaya katılmanın heyecanını yaşayan Malatya Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, kazandıkları başarıyla takdir toplarken, her iki takımın da Türkiye 3'sü olması, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Öğrenciler, turnuvaya katılmanın kendileri için büyük bir deneyim olduğunu ve elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - MALATYA