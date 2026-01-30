Haberler

Türk vatandaşlığı alan Malachi Flynn, ay-yıldızlı formayı giymek için hazır

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni Türk vatandaşı oyuncusu Malachi Flynn, A Milli Takım'da oynamaya hazır olduğunu açıkladı. Flynn, takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyetler almak için heyecanlı olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın Türk vatandaşlığı alan ABD'li oyuncusu Malachi Flynn, ay-yıldızlı formayı giymek için hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığı almasına ve A Milli Takım'da oynamak istemesine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Türkiye'yi temsil etme fırsatı elde ettiği için çok mutlu olduğunu aktaran Flynn, "Bir ülkeyi temsil etmek her zaman büyük bir fırsat ve sorumluluk ama aynı zamanda Türkiye'nin bunu yapmamın önünü açması benim için bir onur. A Milli Takım formasını giyip sahaya çıkmaya hazırım. Takımdaki birçok oyuncuyu tanıyorum. Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı ile sezon başından beri birlikte mücadele ediyoruz. Diğer oyuncuların bazılarına karşı oynadım. Bazılarını da izleme şansı buldum. Takımla bir araya gelmek ve birlikte galibiyetler almak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel ise Malachi Flynn'ın Türk vatandaşı olmasının kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Flynn hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Yücel, "Malachi basketbolu çok seviyor ve mücadele etmek onun genlerinde var. Flynn'ın Türk vatandaşı olması ihtimalinin doğduğu ilk günden beri bu konudaki arzusunun hiç azalmadığına bizzat şahit olduk. EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan takımımızla gurur duymuştuk. Umarız Flynn'ın da takıma katılmasıyla daha nice başarılar kazanır ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye devam ederiz. Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ve Bahçeşehir Koleji çalışanlarına teşekkür ederim. Malachi Flynn-A Milli Takım birlikteliği umarım uzun yıllar devam eder." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon 32 maçta forma giydi

Malachi Flynn, sezon başında transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde BKT Avrupa Kupası ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16'şar maça çıktı.

Avrupa Kupası'nda 17,8 sayı ile 3,9 asist ve ribaunt ortalamalarıyla oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, ligde de 16,8 sayı, 4,7 asist ve 3,1 ribauntluk performans sergiledi.

Malachi Flynn, NBA kariyerinde ise Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons ve Charlotte Hornets takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
