Makas giderek açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark açılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın oranı son güncellemeyle 1.54'e gerilerken, 1.86'ya çıkarılan Fenerbahçe'nin oranı ise 1.95'e yükseltildi.
Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Galatasaray'ın oranı düşerken, Fenerbahçe'nin oranı ise yükseldi.
ORANLAR YİNE GÜNCELLENDİ
Bu hafta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe hata yapmazken, maçların tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranlarının son hali şöyle:
Geçtiğimiz hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın oranı son güncellemeyle 1.54'e gerilerken, 1.86'ya çıkarılan Fenerbahçe'nin oranı ise 1.95'e yükseltildi.