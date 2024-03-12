Makas giderek açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi

Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Galatasaray'ın oranı düşerken, Fenerbahçe'nin oranı ise yükseldi.

ORANLAR YİNE GÜNCELLENDİ

Bu hafta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe hata yapmazken, maçların tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarının son hali şöyle:

Geçtiğimiz hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın oranı son güncellemeyle 1.54'e gerilerken, 1.86'ya çıkarılan Fenerbahçe'nin oranı ise 1.95'e yükseltildi.