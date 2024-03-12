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Makas giderek açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark açılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın oranı son güncellemeyle 1.54'e gerilerken, 1.86'ya çıkarılan Fenerbahçe'nin oranı ise 1.95'e yükseltildi.

Süper Lig'de 29. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Galatasaray'ın oranı düşerken, Fenerbahçe'nin oranı ise yükseldi.

ORANLAR YİNE GÜNCELLENDİ

Bu hafta hem Galatasaray hem de Fenerbahçe hata yapmazken, maçların tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarının son hali şöyle:

Geçtiğimiz hafta 1.61'e düşürülen Galatasaray'ın oranı son güncellemeyle 1.54'e gerilerken, 1.86'ya çıkarılan Fenerbahçe'nin oranı ise 1.95'e yükseltildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Vlkn Shn:

Gs bu futbolla feneri asla yenemez hakemsiz federasyonsuz

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32
yanıtYanıtla
Perwer:

Bu oranlar neye göre belirleniyor bilmiyorum ama kalan derbi maçları ve fikstür Galatasaray’dan yana olmasına rağmen Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını düşünüyorum.

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adem karabıyık:

Oldu olacak GS. nin şampiyonluğunu da ilan edin lig bitsin.

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22
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