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Mahrumlarspor, Faruk Yıldız ile Anlaştı

Mahrumlarspor, Faruk Yıldız ile Anlaştı
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Kayseri 2. Amatör Küme takımı Mahrumlarspor, 2024-2025 sezonu için antrenör Faruk Yıldız ile anlaştığını açıkladı.

Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Mahrumlarspor, antrenör Faruk Yıldız ile anlaştı.

Kayseri 2. Amatör Küme Takımlarından Mahrumlarspor 2024-2025 sezonu çalışmalarını sürdürüyor. 15-16 Şubat'ta başlayacak olan yeni sezon öncesi çalışmalarını hızlandıran Mahrumlarspor son olarak Başakpınarspor'da görev yapan antrenör Faruk Yıldız ile anlaştı.

Mahrumlarspor Kulüp Başkanı Okan Temel, yaptığı açıklamada, "Kayseri 2.Amatör Küme'de mücadele edecek olan takımımız antrenör Faruk Yıldız ile anlaşmış bulunmaktayız. Yakın zamanda armamız için takım için savaşacak yeni transferlerimizi sizler ile paylaşacağız. Takımımız bundan sonrasında kendilerine emanettir inancımız tamdır hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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