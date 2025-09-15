Mahmut Demir ve Bruce Baumgartner'dan Efsanevi Dostluk

Dünya güreş tarihinin iki efsane ismi Mahmut Demir ile Bruce Baumgartner, sporculuk kariyeri sonrası kurdukları dostlukla dikkat çekiyor. Şampiyon Demir, 31 yıl önce yendiği ve sırtına oturduğu rakibi ile bir araya geldi.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, İstanbul'da gerçekleştirilen 1994 Dünya Güreş Şampiyonası finalindeki galibiyeti sonrası sırtına oturarak kutlama yaptığı rakibi ABD'li Bruce Baumgartner'le ile buluştu. Olimpiyat şampiyonu Demir, Dünya Güreş Şampiyonası için gittiği Zagreb'te ezeli rakibi, ebedi dostu, ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner ile bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiklerini söyleyen Demir, "Dünya Şampiyonası'nda ezeli rakip, ebedi dost USA'dan büyük şampiyon Bruce Baumgartner ile bir aradayız. Sporun en güzel yanı; rekabetin ötesinde gönüllerde bıraktığı dostlukların ölümsüzlüğüdür" dedi.

İkili daha sonra birbirlerine başarılar diledi. Demir ve Baumgartner ayrıca Dünya Güreş Federasyonu'nun 5 kişiden oluşan onur kurulu üyesi.

Mahmut Demir, galibiyeti kutladığı sırtına çıkma pozu için seneler sonra rakibinden özür dilerken, müsabakanın heyecanıyla kendisini kontrol edemediğini ifade etmişti. ABD'li sporcu, Mahmut Demir'i ülkesine davet ettiği de öğrenildi. İki eski rakip, minderden sonra kurdukları dostlukla da dikkat çekiyor. - İSTANBUL