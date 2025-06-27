"Madalya avcısı" down sendromlu milli sporcu, gözünü yeni şampiyonluklara dikti

'Madalya avcısı' down sendromlu milli sporcu, gözünü yeni şampiyonluklara dikti
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Çekya'da 29 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası öncesi Nevşehir'deki milli takım kampına katılan Ali Topaloğlu, gülle atmada sahip olduğu dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Finlandiya'da 2019'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran milli sporcu, down sendromlu sporcular için olimpiyat oyunları niteliğinde olan ve geçen yıl Antalya'da gerçekleştirilen Trisome Oyunları'nda ise 11.35 metrelik derecesiyle rekorunu geliştirdi.

"Tekrar rekorumu kırmak istiyorum"

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 70 madalya kazanan Ali Topaloğlu, AA muhabirine, mücadele ettiği tüm turnuvalarda kürsüye çıkmak istediğini söyledi.

Sporu çok sevdiğini dile getiren milli sporcu, "Yeniden Avrupa ve 2028'de de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. 2028'e bomba gibi geliyorum. Tekrar şampiyon olmak ve rekorumu kırmak istiyorum. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanı Leman Elmas ise Ali Topaloğlu'nun başarılı bir özel sporcu olduğunu, gayret ve özverisiyle nice başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Milli sporcunun tüm topluma azmin zaferini gösterdiğini dile getiren Elmas, şunları kaydetti:

"Ali, küçük yaşlardan itibaren ailesinin yönlendirmesiyle spora başladı. Yaklaşık 13 yıldır profesyonel spor yapıyor. Gülle atmada Avrupa ve dünya şampiyonluğuna sahip ama aynı zamanda rekor sahibi. Geçen yıl ülkemizin ev sahipliği yaptığı olimpiyatta 11.35 metre ile dünya rekorunu kırdı. Çok başarılı. Önceki yıllarda 100 ve 200 metre koşu yarışlarında da ülkemize madalya kazandırdı. Ali, ulusal ve uluslararası yarışlarda 70 madalya kazandı. Ali'nin başarısı başka özel çocuklara da ilham kaynağı olmaktadır. Diğerleri de onun gibi rekorlar kırarak dünya şampiyonu olmak istiyorlar. Ali'nin sonraki hedefi 2028'de yapılacak Trisome Oyunları'nda da rekorunu geliştirmek ve rekor sahibi olmaya devam etmektir. Antrenörleriyle çalışmalarının verimli geçtiğini takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
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