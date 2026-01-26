Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Göztepe ile 1-1 berabere biten maçın son anlarında gergin tavırları dikkat çekti.

SARAN'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümlerinde Başkan Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüleri gündeme geldi. Maçın kritik dakikalarında çekilen görüntülerde Saran'ın oldukça gergin olduğu görüldü.

MAÇ SONLARINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyonların ardından Sadettin Saran'ın yüz ifadeleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Başkan Saran'ın maçın gidişatından memnun olmadığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sadettin Saran'ın tribündeki gergin anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbol kamuoyunda konuşulan başlıklar arasına girdi.