Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları Haber Videosunu İzle
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Göztepe ile 1-1 biten maçın son dakikalarındaki gergin tavırları kameralara yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

SARAN'IN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın son bölümlerinde Başkan Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüleri gündeme geldi. Maçın kritik dakikalarında çekilen görüntülerde Saran'ın oldukça gergin olduğu görüldü.

MAÇ SONLARINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyonların ardından Sadettin Saran'ın yüz ifadeleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Başkan Saran'ın maçın gidişatından memnun olmadığı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sadettin Saran'ın tribündeki gergin anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbol kamuoyunda konuşulan başlıklar arasına girdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

:))) daha iyi günler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOguz Sevindik:

Verin biraz koko çeksin düzelir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemoluri:

Puhahahaaa

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCiM BOM:

Gidip iki ceker,rahatlayip her seyi unutur…. Dünya‘da daha yoktur,Devlet‘in resmi bir kurumu ( Adli Tip Kurumu ) tarafindan uyusturucu kullandigi resmilessede !!! Bu sahis hala fenerbahce‘de baskanlik koltugunda oturuyor !!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

