Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video
0:00/0:00
Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine oturmayarak saha kenarında takım arkadaşlarını destekleyen Aktürkoğlu, bu tutumuyla büyük beğeni topladı. Müsabaka sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlardan övgü aldı.
Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekti.
MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI
Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine yönelmeyen milli futbolcu, saha kenarında kalarak takım arkadaşlarına moral verdi.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Müsabaka sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve sarı-lacivertli taraftarlardan övgü aldı.