Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video

Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekti.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine yönelmeyen milli futbolcu, saha kenarında kalarak takım arkadaşlarına moral verdi.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Müsabaka sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve sarı-lacivertli taraftarlardan övgü aldı.