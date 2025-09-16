Haberler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesine oturmayarak saha kenarında takım arkadaşlarını destekleyen Aktürkoğlu, bu tutumuyla büyük beğeni topladı. Müsabaka sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlardan övgü aldı.

Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dikkat çekti.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine yönelmeyen milli futbolcu, saha kenarında kalarak takım arkadaşlarına moral verdi.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Müsabaka sonrası ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve sarı-lacivertli taraftarlardan övgü aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Çapraz bağlarına selam olsun..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Ana na selam olsun

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ne yapacaktı Fenerbahçe taraftarına eski imajını yaptığı küfürleri unutturmak için

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.