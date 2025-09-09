6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından sahada yaşanan gerginlik gündeme oturdu. Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında yaşanan gerginlik sonrası, Kenan Yıldız'ın Abdülkerim Bardakcı'yı takipten çıkardığı, Orkun Kökçü ve Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkmaları dikkat çekti.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı.
MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ
Bu müsabakada ise Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.