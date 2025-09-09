Haberler

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haber Videosu

A Milli Takım'ın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından sahada yaşanan gerginlik gündeme oturdu. Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında yaşanan gerginlik sonrası, Kenan Yıldız'ın Abdülkerim Bardakcı'yı takipten çıkardığı, Orkun Kökçü ve Yunus Akgün'ün de birbirlerini takipten çıkmaları dikkat çekti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ

Bu müsabakada ise Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 asker serbest bırakıldı

600 kişilik grup tarafından alıkonulan 45 askerden haber var
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Milli duygusu olmayanın, milli takımda işi yok... Her kim olursa olsun gönderilsin...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

ya bu takipten çıkarmada günün modası oldu, çokmu önemli yani ??

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Kenanı niye ittirdi,ispanyollar akın akın gelirken kalemize niye orada geziniyorsun diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş

Trump'ın Epstein'a mektubu ortaya çıktı! Çizdiği şey başını yakacak
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası

Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.