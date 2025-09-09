6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ

Bu müsabakada ise Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.