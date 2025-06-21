Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
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Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
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UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile Botafogo arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Botafogo, PSG'yi 1-0 mağlup etti. Ancak maç sırasında tribünlerde PSG taraftarları ile Botafogo taraftarları arasında kavga çıktı.

Botafogo UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Psg'yi 1-0 mağlup etti.

BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile Botafogo'nun karşılaştığı mücadelede PSG taraftarları ile Botafogo taraftarları arasında kavga çıktı. İki takımın taraftarı tribünde birbirine girdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

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Vuruşun yiğitler

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