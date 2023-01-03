Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder, suratının geldiği son hali paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir

Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada kaşı açılan milli futbolcu Cengiz Ünder son durumunu sosyal medyadan paylaşırken, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." ifadelerini kullandı.