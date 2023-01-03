Maçta yüzüne darbe alan Cengiz Ünder, suratının geldiği son hali paylaştı: Öldürmeyen şey güçlendirir
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Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya, deplasmanda Montpellier'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada kaşı açılan milli futbolcu Cengiz Ünder son durumunu sosyal medyadan paylaşırken, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier deplasmanından 3 puanla döndü. Mücadelede milli futbolcu talihsiz bir kaza yaşadı.
"SENİ ÖLDÜRMEYEN ŞEY GÜÇLENDİRİR"
Karşılaşmaya Marsilya formasıyla ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı. Mücadelede yüzüne darbe alan milli yıldızın kaşı açıldı. Maç sonrası sosyal medyadan son halini paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." ifadelerini kullandı.
3 PUANI 2 GOLLE ALDILAR
Mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve (KK) attı. Ev sahibinin tek golü ise 90+1. dakikada Teji Savanier'den geldi.