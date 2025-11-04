Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic'ten acı haber geldi

Sırbistan Süper Ligi'nde Mladost Lucani ile Radnicki 1923 arasında oynanan lig maçı sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic'ten acı haber geldi.

MAÇ ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 45 yaşındaki ünlü teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. Gelen acı haber, başta Bosna Hersek ve Sırbistan olmak üzere tüm dünyada büyük üzüntü yarattı.