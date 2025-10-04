Maçlar ücretsiz olacak! Şampiyonlar Ligi'ne yeni format

Avrupa Süper Ligi projesiyle bilinen A22 şirketi, bu kez UEFA ile masaya oturdu. Bir dönem Devler Ligi'ne paralel bir lig kurmak isteyen şirket, sekiz aydır gizlilik içinde yürütülen görüşmelerin ardından Şampiyonlar Ligi için yeni bir format önerisi sundu. Yeni formatın 2027'den itibaren uygulanması planlanıyor.

GİZLİ GÖRÜŞMELER

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, UEFA, A22, Barcelona ve Real Madrid'in temsilcileri son sekiz ayda gizli görüşmeler yaptı. Amaç, hem büyük kulüpleri hem de UEFA'yı tatmin edecek, yıkıcı bir alternatif lig projesinin önüne geçecek bir anlaşmaya varmak.

YENİ FORMATIN DETAYLARI

A22'nin önerdiği yeni format, mevcut Şampiyonlar Ligi'ni daha çekici hale getirmeyi hedefliyor. En dikkat çeken yenilikler şunlar:

1. grup UEFA kulüp puanları yüksek olan takımlardan oluşacak.

2. grup UEFA kulüp puanları düşük olan takımlardan oluşacak.

1. grupta ilk 8'de yer alan takımlar son 16'ya yükselecek.

1. gruptaki ikinci 8 takım ve 2. gruptaki ilk 8 takım play-off oynayacak.

Maçlar ücretsiz (reklamlı) bir platfromda yayınlanacak.

Maçları reklamsız izlemek isteyenler premium abonelik satın alacak.

GELİR MODELİ DEĞİŞECEK

Yeni model, hem gelir paylaşımını artırmayı hem de turnuvayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Ücretsiz erişim sayesinde izlenme oranlarının artması, premium modelle de ekstra gelir elde edilmesi planlanıyor.