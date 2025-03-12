Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk 4 takım Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain oldu. İşte gecenin sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçlarında ilk gün tamamlandı.
İLK ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Gecenin ilk maçında Barcelona, Benfica'yı 3-1 mağlup ederek ilk çeyrek finalist oldu. Bayern Münih 3-0'ın rövanşında deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. İlk maçta Liverpool'a 1-0 kaybeden PSG, bu defa aynı skorla kazandı. Bu nedenle maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan PSG tur atladı. Inter de sahasında Feyenoord'u 2-1 mağlup ederek 4. çeyrek finalist oldu.
Son 16 turunda diğer 4 çeyrek finalisti belirleyecek bugünkü maçlar ise şöyle;
- 20.45: Lille-Borussia Dortmund (1-1)
- 23.00: Aston Villa -Club Brugge (3-1)
- 23.00: Atletico Madrid-Real Madrid (1-2)
- 23.00: Arsenal-PSV (7-1)