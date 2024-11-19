Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi dün gece oynanan 9 karşılaşmaya sahne oldu. İşte nefes kesen maçlarda alınan sonuçlar...
UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.
SAN MARINO TARİH YAZDI
Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı. Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak tarih yazdı.
- Hırvatistan 1-1 Portekiz
- Polonya 1-2 İskoçya
- İspanya 3-2 İsviçre
- Sırbistan 0-0 Danimarka
- Kosova 1-0 Litvanya
- Romanya 4-1 G. Kıbrıs
- Bulgaristan 1-1 Belarus
- Lüksemburg 2-2 K. İrlanda