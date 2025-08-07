Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. eleme turu maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

FENERBAHÇE YENİLDİ, BENFICA YENDİ

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi. Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle;

  • Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
  • Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1
  • Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0
  • Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3
  • Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2
  • Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1
