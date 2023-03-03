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Maçlar bitmek bilmeyecek! FIFA'dan devrim niteliğinde kayıp zaman kararı

Spor Haberleri

Futbol maçlarında zamandan çalınmasının önüne geçmek isteyen FIFA, gol sevinçleri sırasında harcanan zamanın maç sonuna eklenmesi yönünde karar almaya hazırlanıyor.

Son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda topun oyunda olmadığı süreleri maçın sonuna ekleten FIFA, bu hususta bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

IFAB TOPLANTISINDA TARTIŞILACAK

Marca'da yer alan habere göre, FIFA, gol sevinçlerinde harcanan süreyi maçın sonuna eklemek istiyor. Yapılacak olan yeniliklerin IFAB toplantısında tartışmaya açılacağı ifade edildi.

MAÇLAR 4-5 DAKİKA FAZLA OYNANMAYA BAŞLANDI

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda hakemlerden topun oyunda kalmadığı süreyi hesaplamalarını ve bunu maçın sonuna eklemelerini istemişti. Daha sonra ligimizde de uygulamaya konulan bu durum maçların 4-5 dakika daha fazla oynanmasını sağlamıştı.

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Yorumlar (2)

Cevap :

4 5 dk gol sevinci mi var ya iyice saçmaladılar.

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Hamit Gündoğdu:

Ya bırakın maç sonuna ilaveyi maçın bir devresini yapın 25-30 gibi net oynama süresi bu olsun. Tıpkı basketbol maçındaki gibi...

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