Maçlar bitmek bilmeyecek! FIFA'dan devrim niteliğinde kayıp zaman kararı

Son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda topun oyunda olmadığı süreleri maçın sonuna ekleten FIFA, bu hususta bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

IFAB TOPLANTISINDA TARTIŞILACAK

Marca'da yer alan habere göre, FIFA, gol sevinçlerinde harcanan süreyi maçın sonuna eklemek istiyor. Yapılacak olan yeniliklerin IFAB toplantısında tartışmaya açılacağı ifade edildi.

MAÇLAR 4-5 DAKİKA FAZLA OYNANMAYA BAŞLANDI

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda hakemlerden topun oyunda kalmadığı süreyi hesaplamalarını ve bunu maçın sonuna eklemelerini istemişti. Daha sonra ligimizde de uygulamaya konulan bu durum maçların 4-5 dakika daha fazla oynanmasını sağlamıştı.