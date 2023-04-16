Maçın yıldızından Ezeli rakibe gönderme: Takibe devam ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de genç kaleci İrfan Can Eğribayat'ın performansı dikkat çekti. Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle olmadığı maçta ilk kez kaleyi koruyan İrfan Can, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ALTAY KARDEŞİME GEÇMİŞ OLSUN"

İrfan Can, "Altay kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Aramız çok iyidir. Bir fırsat doğdu. Bir fırsat gelmesini bekliyordum. Bir sakatlık olsun, bir ceza olsun istemeyiz. Takımın menfaatleri doğrultusunda kulübedeysek kulübede, tribündeysek tribündeyiz. Çok şükür sahaya çıkma fırsatı bulduk." dedi.

"TAKİBE DEVAM EDİYORUZ"

Öte yandan takımın performansını da değerlendiren genç kaleci, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geri dönüp kazanmak... Golü de 80 civarı yedik. Yani son 10 dakika kala maçı çeviriyoruz. Biz böyle birlik olduğumuz sürece, futbolcu, hoca, başkan... Böyle maçlar bize şampiyonluklar kazandırabilir. Geçen hafta da 1-0 yenildik ama kopmuyoruz oyundan. Takibe devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz takımca. Son dakikada gelen golün sevinci ayrı oluyor. Tribünlerle birlikte coşkuyla kutladık. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanırız." ifadelerini kullandı.