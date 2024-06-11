Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.

SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI

Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

YELLOW'UN ALİ KOÇ'A YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU

Mücadeleye damga vuran anlar ise sarı-lacivertli takımın geride olduğu dakikalarda Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un Ali Koç'un arkasında yaptıkları oldu. Koç'un arkasında duran ve etrafına şaşkın şaşkın bakan Yellow'un o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.