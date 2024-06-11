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Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın

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Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdiği maçta Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un Ali Koç'un arkasına geçerek etrafına şaşkın şaşkın bakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.

SON SANİYEDE LARKIN KAZANDIRDI

Anadolu Efes, 3.8 saniye kalan Larkin'in basketiyle öne geçti. Larkin'in basketi incelendi ve 1 saniye kaldı. Fenerbahçe, 1 saniye kala son topu kullanamadı ve Anadolu Efes parkeden galip ayrıldı.

YELLOW'UN ALİ KOÇ'A YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU

Mücadeleye damga vuran anlar ise sarı-lacivertli takımın geride olduğu dakikalarda Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow'un Ali Koç'un arkasında yaptıkları oldu. Koç'un arkasında duran ve etrafına şaşkın şaşkın bakan Yellow'un o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Erdem Sen:

o artik işsiz..

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Akıllı olmalıyız:

Valla mükemmel bir poz ne denir buna :D

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Emre Ürker:

Kendi maskotu bile cin Ali ile maytap geçiyor :) Şampiyon Galatasaray Ali

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Turbo Levent:

YA BU KIMDİR BE HERGÜN HABERLERE ÇIKAR

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Akıllı olmalıyız:

Koçların oğlu ve oyuncayı fener. Oyalansın diye veriyorlar işte eline feneri. Hevesi gitsin.

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Mehmet Sinan Bayram:

sembolü kanarya olan bir takim , hahahahahahabdsss

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Barış O. B.:

Ali Koç'un olduğu yerde hezimet vardır.

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Kemal Gocer:

Avrupa yellow'u konuşuyor. ; )

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