Maçın kaderinin değiştiği an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek gözyaşlarını tutamadı
Dinamo Kiev kalesini ilk yarı abluka altına alan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada orta alanda rakibini düşürerek ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Genç futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamazken, bu golden 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçti.
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de konuk etti. Maçı adeta tek kale götüren sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları bozdu.
İSMAİL YÜKSEK, FENERBAHÇE'Yİ 10 KİŞİ BIRAKTI
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
4 DAKİKA SONRA KIEV GOLÜ ATTI
İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.