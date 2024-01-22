Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü
1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçının bitişiyle tokalaşmak için hakem İlker Yasin Avcı'ya elini uzatan ancak daha sonra tepki amacıyla elini geri çeken Sakaryaspor'un futbolcusu Murat Cem Akpınar, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, hakem İlker Yasin Avcı'ya gösterdiği ilginç tepkiyle gündem oldu.
ÖNCE ELİNİ UZATTI SONRA TOKALAŞMADI
Akpınar, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte hakem Avcı'nın yanına giderek tokalaşmak için elini uzattı. Avcı'nın da elini uzatmasının ardından elini geri çeken Akpınar, arkasını dönerek soyunma odasına yöneldi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bu sırada hakem Avcı, futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Mücadelenin 68. dakikasında Hasan Kılıç'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 32 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 31'e yükseltti.