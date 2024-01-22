Üye Girişi
Haberler

Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Sakaryaspor maçının bitişiyle tokalaşmak için hakem İlker Yasin Avcı'ya elini uzatan ancak daha sonra tepki amacıyla elini geri çeken Sakaryaspor'un futbolcusu Murat Cem Akpınar, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte Sakaryasporlu futbolcu Murat Cem Akpınar, hakem İlker Yasin Avcı'ya gösterdiği ilginç tepkiyle gündem oldu.

ÖNCE ELİNİ UZATTI SONRA TOKALAŞMADI

Akpınar, maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte hakem Avcı'nın yanına giderek tokalaşmak için elini uzattı. Avcı'nın da elini uzatmasının ardından elini geri çeken Akpınar, arkasını dönerek soyunma odasına yöneldi.

Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu sırada hakem Avcı, futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kartı gösterdi. Mücadelenin 68. dakikasında Hasan Kılıç'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sakaryaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 32 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 31'e yükseltti.

Maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçen Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart gördü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Sakaryaspor Spor Haberler

1000

Yorumlar (2)

Sokak Komandosu:

Hakkettiği cezayı çeksin . Bence 6 maç ceza almalı

32
5
yanıtYanıtla
Deniz Çapa:

kendini küçük düşürmüş. Böyle küçük akılla sen fazla ileri gidemezsin

15
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title