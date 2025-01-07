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Maçın bile önüne geçti: Al Shabab taraftarından Fatih Terim'e özel tezahürat

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Suudi Arabistan'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Al Shabab ekibinin yönetimindeki ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Al Shabab, Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükseldi. Maçın ardından Al Shabab taraftarları, Fatih Terim'e özel bir tezahürat yaptı. Taraftarlar, "Allah Kerim, Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yeni takımındaki ilk resmi maçında ilk galibiyetini alan Terim'e maç sonu büyük destek vardı.

TAKIMI YARI FİNALE ÇIKTI

Deneyimli teknik adamla ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibinin gollerini, 2. dakikada Daniel Podence ve 26. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın golünü 88. dakikada Mokher Al-Rashidi attı.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM" TEZAHÜRATLARI YÜKSELDİ

Müsabakanın ardından ise Al Shabab futbolcuları ve teknik ekibi tribünleri selamlamaya gitti. Bu esnada ise tribünleri dolduran futbolseverler, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Al Shabab taraftarları, "Allah Kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Maçın bile önüne geçti: Al Shabab taraftarından Fatih Terim'e özel tezahürat
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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