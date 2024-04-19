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Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı

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UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, son penaltının kaçtığı anda evinden maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarının sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Büyük heyecana sahne olan maçı evinden takip eden bir taraftarın son penaltının kaçtığı anda sinir kirizi geçirdiği görüldü. Evdeki eşyaları kırmaya başlayan fanatik taraftarın o anları sosyal medyada viral oldu.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Olympiacos Fenerbahçe Konferans Spor Haberler

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Yorumlar (10)

ekaf paseh:

bunları hepsi böyle gereksiz...

17
6
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Milletin Adami:

Bunlar da olmasa ne yapariz :))

11
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Veysel null:

evet fenerli taraftarlar hep böyle zaten o değil de Fenerbahçe dün akşam elendiği için UEFA ya tepki olarak bir dahaki Avrupa maçında sahaya u17 ile çıkmaya karar vermiş duydunuz mu la?hahahaha

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recep sarihan:

Aman ne komik

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Bay Che:

fenerlilere Allah başka dert vermesin

5
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yanıtYanıtla
Veysel null:

tek eğlence Fenevvvvvbahçe

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Letgohesap null:

şiddet dolu bir görüntü bu fenerliler neden hep böyle ? :((((

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Sinan Bulduk:

Hahahaha televizyona dokunamamış , parçalasaydın ya tv’yi :DD

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Veysel null:

taraftarı maraftarı bosverin bomba bir haber var Fenerbahçe dün akşam elendiği için UEFA ya tepki olarak bir dahaki Avrupa maçında sahaya u17 ile çıkmaya karar vermiş duydunuz mu la?hahahaha

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Şenol Dogan:

feneri tutmaya devam edersen evinde yıkarsın eşyayla kalmaz bu iş ????

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