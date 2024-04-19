Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, son penaltının kaçtığı anda evinden maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarının sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Büyük heyecana sahne olan maçı evinden takip eden bir taraftarın son penaltının kaçtığı anda sinir kirizi geçirdiği görüldü. Evdeki eşyaları kırmaya başlayan fanatik taraftarın o anları sosyal medyada viral oldu.