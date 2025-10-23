Haberler

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu Haber Videosunu İzle
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halil Umut Meler, bu akşam Roma-Viktoria Plzen maçını yönetecek. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini öğrendiği anın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Gasperini, maçı geçmişte problem yaşadığı Halil Umut Meler tarafından yönetileceğini öğrendiği anda şaşkınlığını ve gülümsemesini gizleyemedi.

  • UEFA Avrupa Ligi 3.
  • hafta maçında Roma ile Victoria Plzen Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
  • Roma-Victoria Plzen maçını Halil Umut Meler yönetecek.
  • Gian Piero Gasperini, maçın Halil Umut Meler tarafından yönetileceğini basın toplantısında öğrendi.
  • Gian Piero Gasperini, Halil Umut Meler'in yöneteceği bir önceki maçta penaltı kararına büyük tepki göstermişti.
  • Gian Piero Gasperini'nin şaşkın tepkisi sosyal medyada viral oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Roma ile Victoria Plzen karşı karşıya gelecek. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

GASPERINI, HALİL UMUT MELER'İ DUYUNCA ŞAŞIRDI

Karşılaşmaya maç öncesinde yaşananlar damga vurdu. Geride bıraktığımız yıl Atalanta'nın başında mücadele ettiği dönemde Halil Umut Meler'in verdiği kararları maçın ardından ağır şekilde eleştiren Gian Piero Gasperini, Türk hakem ile yeniden karşı karşıya gelecek. Maç öncesi basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu, ''Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Pek iyi anılarınız yok.'' sorusu karşısında Gasperini büyük şok yaşadı.

''YEMİN EDERİM Kİ BİLMİYORDUM''

Maçın Halil Umut Meler tarafından yönetileceğini ilk kez öğrenen Gasperini'nin önce şaşırdığı, daha sonrasında da gülümsediği görüldü. Gasperini, konuyla ilgili ''Yemin ederim ki bilmiyordum. Şu anda öğrendim.'' dedi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

NE OLMUŞTU?

Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ile Atalanta arasındaki maçı Halil Umut Meler,yönetti. Karşılaşmanın son anlarında skorun 1-1 olduğu sırada Meler'in kararıyla Club Brugge penaltı kazandı. İtalyan temsilcisinin oyuncuları ve teknik direktör Gasperini bu kararı büyük tepki gösterdi. Halil Umut Meler, maç sonunda İtalyan ekibi tarafından büyük tepki aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Louvre soygununda kullanılan vinci paylaştılar: Mücevherlerinizi sessizce taşır

Soygunda kullanılan vinci paylaştılar! Reklama düştükleri not bomba
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.