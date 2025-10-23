Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Roma ile Victoria Plzen karşı karşıya gelecek. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

GASPERINI, HALİL UMUT MELER'İ DUYUNCA ŞAŞIRDI

Karşılaşmaya maç öncesinde yaşananlar damga vurdu. Geride bıraktığımız yıl Atalanta'nın başında mücadele ettiği dönemde Halil Umut Meler'in verdiği kararları maçın ardından ağır şekilde eleştiren Gian Piero Gasperini, Türk hakem ile yeniden karşı karşıya gelecek. Maç öncesi basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu, ''Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Pek iyi anılarınız yok.'' sorusu karşısında Gasperini büyük şok yaşadı.

''YEMİN EDERİM Kİ BİLMİYORDUM''

Maçın Halil Umut Meler tarafından yönetileceğini ilk kez öğrenen Gasperini'nin önce şaşırdığı, daha sonrasında da gülümsediği görüldü. Gasperini, konuyla ilgili ''Yemin ederim ki bilmiyordum. Şu anda öğrendim.'' dedi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

NE OLMUŞTU?

Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ile Atalanta arasındaki maçı Halil Umut Meler,yönetti. Karşılaşmanın son anlarında skorun 1-1 olduğu sırada Meler'in kararıyla Club Brugge penaltı kazandı. İtalyan temsilcisinin oyuncuları ve teknik direktör Gasperini bu kararı büyük tepki gösterdi. Halil Umut Meler, maç sonunda İtalyan ekibi tarafından büyük tepki aldı.