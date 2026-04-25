Maceraseverler hafta sonunun tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen maceraseverler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında yer alan, 13 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede, hafta sonu dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, havaların ısınması ve güneşin çıkmasıyla bölgeye yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgede tatlı telaşın yaşandığını belirten Tepe, "Artık yaz mevsimi geliyor, yoğunluğun artacağını düşünüyoruz." dedi.

Tepe, raftingin doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Bölgede sadece rafting değil, çadır kampı da yapılıyor. Bölgeye gelenler doğayla iç içe bir gün geçiriyor." ifadesini kullandı.