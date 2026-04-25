Haberler

Maceraseverler hafta sonunun tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen maceraseverler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kent arasında yer alan, 13 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede, hafta sonu dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, havaların ısınması ve güneşin çıkmasıyla bölgeye yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgede tatlı telaşın yaşandığını belirten Tepe, "Artık yaz mevsimi geliyor, yoğunluğun artacağını düşünüyoruz." dedi.

Tepe, raftingin doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Bölgede sadece rafting değil, çadır kampı da yapılıyor. Bölgeye gelenler doğayla iç içe bir gün geçiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı