Macaristan Grand Prix'si ile Formula 1 Heyecanı Devam Ediyor

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'si, Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Pilotlar arasında Oscar Piastri liderliğini sürdürüyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı Macaristan Grand Prix'siyle devam edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 4, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 266 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

3. Max Verstappen (Hollanda): 185

4. George Russell (Büyük Britanya): 157

5. Charles Leclerc (Monako): 139

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Ferrari: 248

3. Mercedes: 220

4. Red Bull: 192

5. Williams: 70

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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