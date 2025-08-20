Maça saatler kala Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçelilere kötü haber

Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu, takımının bu akşam oynayacağı Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile ilk maçta İstanbul'da karşılaşacak.

KEREM'DEN KÖTÜ HABER

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye transfer gündemindeki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi. Portekiz ekibi, 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için maç öncesi kararını verdi. Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre; Benfica, İstanbul'a getirdiği Kerem'i maç kadrosuna da aldı.

TRANSFER OLAMAYACAK MI SORULARI ARTTI

Bu gelişme üzerine Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe yönetiminin Benfica yönetimi ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alınamadığını ve transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirmeye başladı.

