Maça saatler kala karar verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik yaptı
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Beşiktaş'ın Tirana maçı için UEFA'ya bildirdiği kadrodan Emrecan Uzunhan çıkartıldı. Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil oldu.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunda değişiklik yapıldı.
EMRECAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.
EMİRHAN VE OĞUZHAN DAHİL OLDU
Seyircisi önünde sezonun ilk sınavına çıkacak olan Beşiktaş'tan Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;
Liste A
- Vincent Aboubakar
- Daniel Amartey
- Emrecan Bulut
- Onur Bulut
- Gedson Fernandes
- Omar Colley
- Ersin Destanoğlu
- Rachid Ghezzal
- Mert Günok
- Amir Hadziahmetovic
- Ajdin Hasic
- Kerem Atakan Kesgin
- Semih Kılıçsoy
- Arthur Masuaku
- Umut Meraş
- Francisco Montero
- Jackson Muleka
- Jean Onana
- Valentin Rosier
- Salih Uçan
- Necip Uysal
- Berkay Vardar
- Kartal Kayra Yılmaz
- Utku Yuvakuran
- Oğuzhan Akgün
- Emirhan Delibaş
Liste B
- Demir Ege Tıknaz
- Göktuğ Baytekin
- Aytuğ Batur Kömeç
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
- Cemal Azad Demir
- Emir Yaşar