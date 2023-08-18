Meğer maçtan önce dersini çalışmış! İrfan Can, Penaltıyı nasıl kurtardığının sırrını verdi

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçta kritik kurtarışlar yaparak takımına büyük katkı sağladığını belirtti. İlk Avrupa maçında penaltı kurtarmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Eğribayat, "Yüzde 80 sağa vuruyormuş oyuncu. İstatistiklere güvendim ve sağa atladım. Kurtarışlar tabii ki oldu ve olması için kaledeyiz. Fenerbahçe beni sağolsun bunları yapabilmem için beni transfer etti" dedi.

Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

PENALTI KURTARDI

Başarılı file bekçisi, ilk Avrupa maçında yaptığı kurtarışların yanı sıra bir de penaltı kurtararak Slovenya'da sürprize izin vermedi.

"YÜZDE 80 SAĞA VURUYORMUŞ OYUNCU"

Geceye damga vuran Eğribayat, maç sonrası ise, "İlk Avrupa maçımdı bu. Buralara gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. İlk maçımda penaltı kurtarmak ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki kurtarışlar oldu ama takımca kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Hem Avrupa'da hem ligde böyle başarılı sonuçlarla devam ederiz. Her maçtan önce penaltılara çalışıyoruz. Yüzde 80 sağa vuruyormuş oyuncu. İstatistiklere güvendim ve sağa atladım. Kurtarışlar tabii ki oldu ve olması için kaledeyiz. Fenerbahçe beni sağolsun bunları yapabilmem için beni transfer etti. Ben büyük Fenerbahçe'ye yakışmak için elimden geleni yapacağım" açıklamalarını yaptı.