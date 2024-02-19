Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.
ABOUBAKAR ISLIKLANDI
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinden sonra kadro dışı bıraktığı Aboubakar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu taraftarlardan ıslık aldı.
GHEZZAL'A DA TEPKİLİLER
Siyah-beyazlı taraftarlar, Aboubakar'ın yanında oyuna giren bir diğer futbolcu Ghezzal'a da tepki gösterdiler.