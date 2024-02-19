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Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

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Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

ABOUBAKAR ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinden sonra kadro dışı bıraktığı Aboubakar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu taraftarlardan ıslık aldı.

Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

GHEZZAL'A DA TEPKİLİLER

Siyah-beyazlı taraftarlar, Aboubakar'ın yanında oyuna giren bir diğer futbolcu Ghezzal'a da tepki gösterdiler.

Maça damga vurdu! Aboubakar ve Ghezzal, sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Vincent Aboubakar Rachid Ghezzal Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Cenk kececioglu:

Cok tuketiciyiz cabuk tuketiyoruz. Unutmayalimki bu oyuncular besiktasi sampiyon yapti…

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