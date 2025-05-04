Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih

Bundesliga'da Bayern Münih 34. şampiyonluğuna ulaştı. Ligin 32. haftasında deplasmanda Leipzig ile 3-3 berabere kalan Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'in Freiburg deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYON OLDULAR

Üst üste 11 şampiyonluğun ardından geçen sezon apoletini Leverkusen'e kaptıran Bayern, bir sezon aradan sonra yeniden ipi göğüsledi.

KOMPANY, BİR İLKİ BAŞARDI

39 yaşındaki genç çalıştırıcı Vincent Kompany ise teknik direktörlük kariyerinde ilk kez en üst ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Burnley 2022-23 sezonunda Vincent Kompany yönetiminde Championship'i ilk sırada tamamlamıştı.

HARRY KANE, İLK KUPASINI ALDI

Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane de A takım kariyerinin ilk kupasını kazandı. 31 yaşındaki İngiliz yıldız bu sezon Bayern formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 36 gol ve 10 asiste imza attı.