Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşmayı unutan Yılmaz Vural'ın başı derde girdi

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında Amedspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amedspor, 2-0'lık skorla kazandı.

YILMAZ VURAL KONUŞMAYI UNUTTU

Sarıyerspor'u çalıştıran 72 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural, karşılaşmanın ardından ilginç bir olay yaşadı. Deneyimli hoca, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapmayı unutarak direkt olarak basın toplantısına katıldı.

YAYINCI KURULUŞ TFF'YE RAPOR ETTİ

Edinilen bilgilere göre; Bu gelişme üzerine yayıncı kuruluş yetkilisinin basın toplantısının yapıldığı odaya girerek ilk röportajın kendilerine verilmesi gerektiğini söylediği ancak Yılmaz Vural'ın o bölgeye gitmediği belirtildi. Bunun üzerine yayıncı kuruluş yetkililerinin Yılmaz Vural'ı TFF gözlemcilerine rapor ettiği aktarıldı.

TEKRARLANIRSA CEZA ALACAK

Haberin devamında, Yılmaz Vural'ın gelecek maçlarda bu durumu tekrarlaması halinde TFF tarafından cezaya çarptırılacağı dile getirildi.