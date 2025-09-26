Haberler

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşmayı unutan Yılmaz Vural'ın başı derde girdi

Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşmayı unutan Yılmaz Vural'ın başı derde girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyespor'u çalıştıran 72 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural, Amedspor maçının sonunda yayıncı kuruluşa röportaj vermeyi unutarak direkt olarak basın toplantısına katıldı. Yayıncı kuruluş yetkililerinin, deneyimli hocayı TFF gözlemcilerine rapor ettiği ve bu durumun tekrarlanması halinde ceza verileceği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında Amedspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amedspor, 2-0'lık skorla kazandı.

YILMAZ VURAL KONUŞMAYI UNUTTU

Sarıyerspor'u çalıştıran 72 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural, karşılaşmanın ardından ilginç bir olay yaşadı. Deneyimli hoca, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapmayı unutarak direkt olarak basın toplantısına katıldı.

YAYINCI KURULUŞ TFF'YE RAPOR ETTİ

Edinilen bilgilere göre; Bu gelişme üzerine yayıncı kuruluş yetkilisinin basın toplantısının yapıldığı odaya girerek ilk röportajın kendilerine verilmesi gerektiğini söylediği ancak Yılmaz Vural'ın o bölgeye gitmediği belirtildi. Bunun üzerine yayıncı kuruluş yetkililerinin Yılmaz Vural'ı TFF gözlemcilerine rapor ettiği aktarıldı.

TEKRARLANIRSA CEZA ALACAK

Haberin devamında, Yılmaz Vural'ın gelecek maçlarda bu durumu tekrarlaması halinde TFF tarafından cezaya çarptırılacağı dile getirildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.