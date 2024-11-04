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Maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü, 5 futbolcu yaralandı

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Peru'da bir futbol maçı sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucunda bir futbolcu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 39 yaşındaki Jose Hugo de la Cruz Meza, hakem gök gürültüsü nedeniyle maçı durdurma kararı alırken yıldırıma çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi. Bu olay, spor etkinliklerinde güvenlik protokollerinin artırılması çağrılarına neden oldu.

Peru'da korkunç bir olay yaşandı. Bir futbol maçı sırasında düşen yıldırım, bir futbolcunun ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına neden oldu.

39 yaşındaki Jose Hugo de la Cruz Meza, hakem gök gürültüsü nedeniyle maçı durdurmaya karar verdiği sırada yıldırım çarpması sonucu yüzüstü yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta da yıldırımdan doğrudan etkilendi ve vücudunda ciddi yanıklarla taksiyle hastaneye kaldırıldı. 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç ile 24 yaşındaki Cristian Cesar Pituy Cahuana adlı diğer yaralıların durumunun "stabil" olduğu bildirildi.

Olay, Peru'nun Huancayo eyaletine bağlı 28 bölgeden biri olan Chilca'da, Juventud Bellavista ile Familia Chocca takımları arasında oynanan bölgesel turnuva maçında meydana geldi.

Facia, yerel saatle 16:00 civarında fırtına şiddetlenince hakemin oyunu durdurmasının ardından oyuncuların soyunma odasına doğru yürüdüğü sırada yaşandı. Jose dahil en az sekiz oyuncu yere yığıldı. Juventud Bellavista'nın 2-0 önde olduğu maç 22. dakikada tatil edildi.

Bu trajedi, özellikle Huancayo gibi deniz seviyesinden 3.250 metre yükseklikteki bölgelerde spor etkinliklerinde güvenlik protokollerinin artırılması çağrılarına neden oldu.

Mühendis Lucho Duarte sosyal medyada, "Bu korkunç olay, özellikle açık hava etkinliklerinde yıldırıma karşı korunmanın önemini hatırlatıyor. Spor tesislerinde koruyucu sistemler ve fırtına sırasında faaliyetlerin derhal durdurulmasını içeren güvenlik protokolleri uygulamalıyız" yorumunu yaptı.

Şubat ayında Endonezya'da da benzer bir olay yaşanmış, 35 yaşındaki Septain Raharja adlı futbolcu, FLO FC Bandung ile FBI Subang arasındaki hazırlık maçında yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü, 5 futbolcu yaralandı

Maç sırasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü, 5 futbolcu yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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