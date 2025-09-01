Maç öncesi protesto! Polonyalılar, İsrail marşını yuhaladı

Maç öncesi protesto! Polonyalılar, İsrail marşını yuhaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç öncesi protesto! Polonyalılar, İsrail marşını yuhaladı
Haber Videosu

Polonyalı taraftarlar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadıkları İsrail maçı öncesinde çalan İsrail'in milli marşını yuhaladı. Öte yandan salon dışındaki bazı taraftarlar da Filistin bayrakları açarken İsrail'in Gazze'deki soykırımları dolayısıyla protesto gösterisi gerçekleştirdi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki Polonya- İsrail maçı öncesinde Polonyalı taraftarlar tarafından işgalci İsrail'in marşı yuhalandı.

YUHALAYARAK PROTESTO ETTİLER

Polonya'nın Katowice şehrindeki maç öncesi seremonide ev sahibi Polonyalı taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail milli marşını yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak takımlarına destek verdi.

FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Maçın oynandığı Spodek Spor Salonu'nda bazı taraftarlar Filistin bayrakları açarken salon dışında da İsrail'in Gazze'deki soykırımları dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular, "Gerçek terörist İsrail devletidir" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Gösterilerde taşınan dövizlerde, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına son vermesi" ve uluslararası toplumun İsrail'i izole etmesi yönünde çağrılar yer aldı.

EN AZ 63 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Eski dostlar düşman mı oldu? Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bomba gönderme

Icardi'den Kerem'e bomba gönderme
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

UEFA'nın, FİFA'nın ne kadar İĞRENÇ kurumlar olduğu bir kere daha ortada...... Rusya'yı bütün uluslararası spor organizasyonlarından MEN EDENLER, 7-Ekim-2023'ten beri Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNE rağmen, İsrail'i hiçbir organizasyondan MEN ETMEDİLER.......

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

dünyanın her yerinde bu teröristler tepki çekiyor. Fakat tüm hükümetler halktan bağımsız olarak israile el altından çanak tutuyor. insanlar çiftlik hayvanlarından farksız oldu. hükümetler celep halklar sürü.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.