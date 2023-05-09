Maç resmen kırmızı kartlarla başladı! Trabzonspor, 5 hafta sonra kazandı

Ligde sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip, bu galibiyetin ardından 5 maç sonra kazanmış oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'yle kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

HEM HOCA HEM OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Ankaragücü'nda Kitsiou kırmızı kart görürken pozisyona itiraz eden Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas da kırmızı kart gördü.

BJELİCA, İLK KEZ KAZANDI

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica böylelikle takımıyla çıktığı 3. maçta galibiyetle tanışırken bordo mavililer ise 5 maç aradan sonra galibiyet hasretini dindirdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken Ankaragücü ise 35 puanda kaldı. Trabzonspor bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken Ankaragücü ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.