Maç bitti, sahada yumruklar konuştu

Güncelleme:
Elazığ 1. Amatör Küme A Grubu maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor arasında oynanan maçın sonunda iki takım arasında yumruklu kavga çıktı. Emniyet güçleri çıkan olayları güçlükle ayırdı.

  • Elazığ 1. Amatör Küme'de Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti.
  • Maç sonunda iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti birbirlerine yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
  • Emniyet güçleri kavgayı araya girerek yatıştırdı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de haftanın maçında Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUNDA ORTALIK KARIŞTI

Çekişmeli geçen maçta Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup etti. Müsabakanın sonunda ise saha karıştı. İki takım oyuncularının ve teknik heyetinin nedeni bilinmeyen bir şekilde birbirlerine yumruklu saldırı gerçekleştirdiği görüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAYA GİRDİ

Uzun süre gerginlik yaşanırken, iki takım arasında kavgayı emniyet güçleri araya girerek zor da olsa yatıştırmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
title